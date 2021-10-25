Власти Москвы не отрицают возможности продления ограничений после 8 ноября

На сегодняшний день власти Москвы рассматривают различные сценарии на тему продления ограничений, призванных сдерживать рост числа заболевших коронавирусной инфекцией после 8 ноября. Информация об этом появилась в понедельник, 25 октября, в Telegram-канале Forbes.

Со ссылкой на закрытые источники сообщается , что в числе возможных вариантов — продление локдауна на неделю, до 15 ноября. Кроме того, существует и более пессимистичный прогноз, согласно которого ограничительные меры продлятся до 1 января 2022 года.

Вопрос о выборе сценария зависит напрямую от того, как быстро стабилизируется ситуация с COVID-19, отмечает Forbes. В связи с этим решение вопроса о продлении карантина власти смогут принять не ранее следующей недели. Конкретнее — после того, какие данные о числе новых случаев заражения будут получены медиками.

Согласно полученным сегодня, 25 октября, сведениям, в России за 24 часа зарегистрировано 37 930 новозаболевших — это максимальное значение с момента начала пандемии. Больше всего случаев выявлено в Москве (7778) , Московской области (3127), в Санкт-Петербурге (2693) и в Самарской области (1184). Общее число заразившихся COVID-19 на территории страны за все время составило 8 279 573.