Названа причина затягивания переговоров по «Силе Сибири — 2» с Китаем FT: Китай потребовал газ по «Силе Сибири — 2» по внутрироссийским ценам

Фото: Jan Koller/CTK/Global Look Press

Главной причиной затягивания переговоров по «Силе Сибири — 2» между РФ и КНР стало желание Китая покупать газ по цене, «близкой к сильно субсидируемым российским внутренним ценам», пишет Financial Times со ссылкой на свои источники. По данным британской газеты, Китай не желает переплачивать за будущие поставки газа по этому маршруту.

Кроме того, как отмечает издание, Китай не желает покупать большой объем топлива по «Силе Сибири — 2». Планируемый Пекином импорт составляет лишь часть от пропускной способности трубопровода, которая составляет около 50 млрд кубометров в год. Аналитик FT считают, что перспектива достижения соглашения по поставкам газа по «Силе Сибири — 2» остается под вопросом.

Ранее сообщалось, что китайские власти продемонстрировали необычную реакцию на предложение президента РФ Владимира Путина возобновить проект «Сила Сибири — 2», который заморозили 10 лет назад. По мнению обозревателей, представители КНР не стали отвечать ни отказом, ни одобрением. Они считают, что такое поведение можно объяснить тем, что газопровод будет проходить через Монголию, которая в последнее время налаживает контакты с США. А у Пекина и Вашингтона, в свою очередь, натянутые отношения, напомнили аналитики.