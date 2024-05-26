Китай подловили на необычном поведении после слов Путина о газопроводе Xilu: Китай избегает предложения Путина о газопроводе «Сила Сибири — 2»

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Китайские власти продемонстрировали необычную реакцию на предложение президента РФ Владимира Путина возобновить проект «Сила Сибири — 2», который заморозили 10 лет назад, пишет Xilu. По мнению обозревателей, представители КНР не стали отвечать ни отказом, ни одобрением. Они считают, что такое поведение можно объяснить тем, что газопровод будет проходить через Монголию, которая в последнее время налаживает контакты с США. А у Пекина и Вашингтона, в свою очередь, натянутые отношения, напомнили аналитики.

Во время визита Путина в Китай появилась новость, которая привлекла особое внимание. Российский президент заявил о заинтересованности сторон в строительстве «Силы Сибири — 2». <...> Путин не хочет больше ждать и намерен открыть газопровод. Китай не дал четкого ответа на запрос России, но это не означает отказа, — сказано в материале.

Путин пробыл в Китае с визитом с 16 по 17 мая. Российский лидер встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Главы государств провели многочасовые переговоры.

Затем аналитики Sohu обратили внимание, что Путин вызвал резонанс в Китае по возвращении из Пекина. Он позвонил казахстанскому президенту Касыму-Жомарту Токаеву по случаю его дня рождения. Уточняется, что такой шаг со стороны российского лидера «удивил многих».