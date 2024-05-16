Президент РФ Путин приехал в Китай: фото со встречи с Си Цзиньпином

Фото: kremlin.ru

Церемония официальной встречи президента России Владимира Путина председателем КНР Си Цзиньпином

16 мая начался визит президента России Владимира Путина в Китай. Лидер РФ и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры, после которых подпишут ряд документов. Визит Путина в КНР приурочен к 75-летию дипломатических отношений Москвы и Пекина. Предполагается, что стороны обсудят план мирного соглашения по Украине, а также вопросы поставок оружия и запуска газопровода «Сила Сибири — 2». На сайте Кремля опубликованы фото встречи двух лидеров.

Переговоры с участием российской и китайской делегаций прошли сначала в узком, затем в расширенном составе. Суммарно они продлились порядка 2,5 часа. Помимо Путина в них приняли участие новый министр обороны России Андрей Белоусов, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров.

В ходе встречи с китайским лидером в узком составе Путин отметил, что Москва и Пекин наработали солидный багаж практического сотрудничества. Он подчеркнул, что в 2023 году двусторонний товарооборот увеличился почти на четверть, достигнув отметки в $227 млрд.

В рамках визита Путин также встретится с главой правительства КНР Ли Цяном и посетит два города — Пекин и Харбин, где пройдет форум по межрегиональному сотрудничеству. По прогнозам экспертов, в октябре может состояться еще одна встреча лидеров РФ и КНР, но уже в более широком составе. Это связано с очередным саммитом БРИКС, в рамках которого будет уделено внимание ситуации на Украине.

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