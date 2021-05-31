АвтоВАЗ приостановит выпуск нескольких моделей машин

https://static.news.ru/photo/cd4b0c0c-c21a-11eb-a03e-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба губернатора Самарской области/РИА Новости

АвтоВАЗ на два дня остановит выпуск нескольких моделей автомобилей. Причиной представители концерна назвали нехватку комплектующих, передаёт ТАСС.

Уточняется, что 2 и 3 июня будут остановлены первый и пятый конвейеры.

На сборочной линии № 1 идёт производство машин на платформе B0 — это Lada Largus, Lada XRAY, Renault Logan и Renault Sandero. На линии № 5 выпускают Lada Granta.

Компания планирует возобновить производство 4 июня. В АвтоВАЗе заверили, что возникшая ситуация не повлияет на доступность автомобилей в дилерских центрах.

Ранее сообщалось, что проблема срыва поставок полупроводников на автомобильные конвейеры, которая возникла в начале 2020 года, ширится и продолжает тормозить сборку на заводах крупнейших автопроизводителей. Нынешней весной с ней столкнулся и российский авторынок, менее масштабный, чем зарубежные.

21 апреля автопроизводитель уже останавливал производство Lada Granta — тоже на двое суток.