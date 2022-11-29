Муравьиные царства: как в России делают бизнес на насекомых И зачем люди держат дома целые колонии муравьев

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Ряд российских компаний занимается крайне необычным делом — они собирают и продают муравьиные фермы. Это стеклянные ящики с гипсовыми, акриловыми или песчаными муравейниками, в лабиринтах которых живут одни из самых сильных насекомых в мире. Искусственный муравейник разделен на «комнаты»: в одних их обитатели отдыхают, в других высиживают яйца, в третьих едят. И сегодня создание и продажа таких ферм превратились в целую отрасль. NEWS.ru расскажет, почему «антариумы» интереснее аквариумов, какие муравьиные фермы сегодня можно купить и насколько опасных насекомых там держат.

Что это за фермы

«Домашние муравейники», или формикарии, могут быть совсем небольшими, как кукольные домики. Но встречаются фермы размером с письменный стол и даже больше. Владельцев искусственных муравейников называют мирмикиперами.

Цены на фермы начинаются от 800 рублей. Многие за эти деньги готовы положить инструменты (термометры, пробирки, ложечки для кормления и так далее. — NEWS.ru) и семью муравьев в подарок. При этом потолка у стоимости ферм и муравьев нет. Можно заказать себе ферму 10 на 10 метров стоимостью 100 тыс. рублей и заселить туда муравьев за 400 тыс. рублей, — рассказали NEWS.ru в компании «Муравьиный дом».

Основатель компании по продаже муравьиных ферм «Мураш» Роман Голубев добавляет, что свои первые фермы его клиенты в середине нулевых покупали за 2,5–3,5 тыс. руб. Правда, с тех пор цены изменились несильно. Создатель компании «Мистер Ант» Артем Поршуков добавляет, что содержать муравьиную ферму недорого: корм к ней идет в комплекте. Иногда надо покупать в магазине дополнительный белковый корм, но стоить это будет примерно 50 рублей в месяц.

Колония муравьев будет расти сама: матка рожает всю жизнь, — говорит бизнесмен.

Кого можно выращивать

При этом можно докупать муравьев отдельно — некоторые компании продают до 35 видов таких насекомых. Самый дешевый набор стоит около 400 руб. Это, например, муравьи вида Lasius flavus (дословно — «желтый луговой муравей»). Они обитают в Европе, Азии и Северной Африке. Их длина составляет 2–4,8 мм. Считается, что за ними очень просто ухаживать. Как правило, вы покупаете матку, чуть более десятка самих муравьев и расплод — яйца муравьев. Колония этого вида муравьев может разрастись до 10 тыс. и даже до 50 тыс. особей.

Для более искушенных покупателей есть семьи с маткой и десятком муравьев-рабочих вида Iridomyrmex anceps за 3 тыс. рублей. У черно-коричневых насекомых агрессивный характер, поэтому их прозвали «муравьиными тиранами». В длину они более 5 мм, имеют огромные головы, длинные усики и мощные жвала-челюсти. Обитают в Австралии и Океании.

Одни из самых дорогих муравьев — Camponotus fellah. Наборы с одной маткой и яйцами, без рабочих начинаются от 6 тыс. руб. Эти муравьи могут достигать 17 мм в длину. Коричневатые насекомые с большими полосатыми жалами обитают в Африке и на Ближнем Востоке. Они агрессивные и хищные, быстрые и непредсказуемые, легко могут прокусить кожу человека. Поэтому их не советуют брать голыми руками — рекомендуется использовать пинцет. В плане питания насекомые неприхотливы: могут долго обходиться сахарным сиропом. Правда, периодически им придется приносить других насекомых — тараканов, сверчков и даже червей.

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Где начался этот бизнес и как пришел в Россию

За границей мода на формикарии началась еще в 50-е годы прошлого века. Американец Милтон Левайне в детстве любил собирать муравьев в банку на ферме своего дяди. После войны он решил превратить детское хобби в бизнес и сделать «антариумы» — муравьиные фермы для детей размером с игрушечные домики. Стоили они чуть больше доллара. Бизнес оказался крайне успешным: за жизнь Левайне удалось продать более 20 млн муравьиных ферм.

В СССР же были популярны «живые уголки». В них размещали аквариумы с рыбками, клетки с хомяками и даже террариумы. В 2010-е годы их решили возродить, одним из новшеств стали как раз фермы с муравьями. Их теперь устанавливают не только дома и в контактных зоопарках, но даже в школах и детских садах. Ведь основными «заказчиками» являются дети: фермы позволяют им наблюдать за поведением целого микромира. Также хозяева формикариев могут управлять жизнью муравьев — кормить, перекрывать им тоннели или, наоборот, открывать новые помещения. Уже в XXI веке в мире стал развиваться видеоблогинг. В погоне за интересным контентом люди снимали сюжеты о муравьиных фермах.

В России очень не хватало своего National Geographic с образовательными программами о природе. Поэтому интерес к cюжетам о муравьях на YouТube был поначалу большой, — рассказывает NEWS.ru основатель компании по продаже муравьиных ферм «Мураш» Роман Голубев.

Сам Голубев впервые узнал о муравьиных фермах в 2014 году, когда в канун своего дня рождения изучал товары на Aliexpress. Он хотел получить оригинальный подарок, и супруга заказала ему муравьиную ферму. По его словам, тогда «муравьиного рынка» в России еще не было. Поэтому Голубев начал ввозить фермы из Китая, «чтобы окупить свое хобби», а затем компания начала сама производить формикарии.

Муравьиная ниша маленькая. И за рубежом совсем не новая. В России же муравьями занимались отдельные мирмикиперы, которые увлекались этим еще с советских лет. Я же постарался объяснить, что это не удел избранных, а хобби, доступное каждому. И что оно не сложнее разведения рыбок, — объяснил Голубев.

Еще одна компания «Муравьиный дом», как и большинство таких проектов, тоже выросла из хобби ее создателей. А сейчас интернет-магазин уже позиционирует себя как фирма для продвинутых мирмикиперов. На пике сезона, летом «Муравьиный дом» продает до 30 видов муравьев.

Процентов 40 из них отлавливается в России — на юге, в средней полосе. Остальные 60% — это экзотические виды из Китая, Таиланда и Европы. Что-то ловим сами, что-то присылают поставщики. Да, муравьев для продажи сложно разводить дома как кроликов, за исключением нескольких видов. Большинство из них надо отлавливать в природе, — говорят в компании.

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Угасающая вселенная

Роман Голубев рассказывает, что раньше продавал фермы с 35 видами муравьев, 25 из которых были зарубежными. Месячный оборот «Мураша» на пике был 1,5 млн рублей, чистая прибыль — 700 тыс. рублей. В товарах это 130–150 ферм. Но в последние годы появилось множество фирм-конкурентов. Среди них отметились и маркетплейсы, которые сотрудничали с компанией Голубева и в то же время получали его клиентов.

Вначале чистая прибыль у нас упала на 40–50 тыс. рублей. И каждый месяц она снижалась все сильнее и сильнее. Я стал понимать, что наш проект перестает быть эксклюзивным. Пандемия окончательно убила наш бизнес, я фактически перестал его развивать, вкладывать деньги в рекламу. В этом году у нас остались фермы всего с 8 видами муравьев, и то мы часто поставляем их под заказ, — рассказал он.

Этот тренд подтверждает и создатель компании «Мистер Ант» Артем Поршуков. В 2018–2019 годах, по его словам, бизнес рос на волне высокого спроса, но потом начался спад. Сейчас выручка компании держится на уровне 2020 года — это примерно 2 млн рублей в месяц. Поршуков уверен, что в ближайшее время этот рынок не восстановится и спад продолжится. Причина не в падении доходов россиян, просто прошел пик покупательного спроса, говорит бизнесмен.

По разным оценкам, муравьев сегодня разводят от 25 тыс. до 100 тыс. россиян.