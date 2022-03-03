Мишустин рассказал о мерах поддержки российского бизнеса

Премьер-министр Михаил Мишустин провёл заседание правительства, в ходе которого объявил о мерах поддержки отечественного бизнеса на фоне западных санкций. В их числе мораторий на проверки, компенсации расходов, очередной этап амнистии капитала. Трансляцию заседания вёл телеканал «Россия 24».

По словам Мишустина, кабмин введёт мораторий на проверки малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей на срок до конца текущего года. Дополнительно будет выделено 6 млрд рублей для сохранения программ льготного кредитования субъектов малого и среднего бизнеса, продлят программу компенсации расходов по использованию отечественной системы быстрых платежей.

Правительство направит 5 млрд рублей на субсидирование ранее выданных кредитов аграриям, продлит сроки уплаты налогов на федеральном и региональном уровнях, а также запустит новый этап амнистии капитала.

Я назвал лишь некоторые, наиболее чувствительные темы. Разумеется, правительство следит за всеми важными для жителей страны вопросами и будет своевременно реагировать, — сказал премьер.

Ранее стало известно, что президент Владимир Путин подписал указ, предусматривающий новые льготы для российских IT-компаний. Их, в частности, до конца 2024 года освободят от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами, выделят средства на улучшение жилищных условий сотрудников, упростят наём на работу иностранцев.