Минпромторг: российские активы Renault переходят в госсобственность

Вывеска и логотип автомобильной компании Renault на территории завода ЗАО «Рено Россия» в Москве / Фото Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Правительство Москвы и представители федеральной власти объявили о приобретении российских активов Группы Renault. О подписании соответствующих соглашений, предусматривающих передачу акций Renault Россия городу Москве и акций АВТОВАЗа — государству в лице ФГУП «НАМИ», заявил сегодня утром Минпромторг.

Передача доли Группы Renault государству позволит обеспечить сохранение управляемости «АВТОВАЗа» и возможность продолжения работы предприятия в условиях санкционных ограничений. Так мы сохраним ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места, — отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Согласно положениям сделки, 100% акций ЗАО «Рено Россия» переходят Правительству Москвы, в то время как 67,69% акций автоконцерна «АВТОВАЗ» переходят в собственность страны в лице подконтрольного Минпромторгу ФГУП «НАМИ». Остальные акции автоконцерна АВТОВАЗ сохранит ГК «Ростех».

В рамках существующих лицензий продолжится выпуск всей линейки автомобилей LADA, а АВТОВАЗ продолжит сервисное обслуживание автомобилей Renault на территории РФ.

При этом Renault сохраняет возможность в течение 6 лет выкупить свою долю в АВТОВАЗе. Все сделки были одобрены ФАС.

Французский автоконцерн объявил о заморозке производства в России 23 марта. Тогда же представители Renault заявили, что рассматривают возможные варианты относительно своей доли в «Автовазе». До этого компания объявляла о приостановке производства с 28 февраля по 5 марта из-за перебоев с поставками.