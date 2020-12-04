Матвиенко предложила освободить от уплаты НДС цветоводов

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Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила обсудить освобождение российских производителей цветочной продукции от налога на добавленную стоимость (НДС).

Прошу вернуться к вопросу снижения НДС либо других мер реальной поддержки для отечественных цветоводов, — цитирует спикера ТАСС.

Матвиенко отметила, что отрасль находится в тяжёлом положении, которое усугубляется пандемией коронавируса.

Ранее сенаторы направили первому вице-премьеру Андрею Белоусову предложение освободить от НДС цветоводов, если сумма их дохода от реализации товара в совокупности менее 1 млрд рублей. Они намерены подготовить законопроект, который внесёт соответствующее изменение в Налоговый кодекс РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что в правительстве поручили МЭР, Минфину и Ростуризму проработать вопрос о снижении НДС для отельеров. результаты должны быть представлены кабмину до 1 февраля 2021 года.