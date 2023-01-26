Mastercard потеряла миллионы долларов после ухода из России Mastercard потеряла $30 миллионов из-за приостановки деятельности в России

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Международная платежная система Mastercard в 2022 году понесла убытки в размере $30 миллионов из-за ухода своего бизнеса в России, сообщила компания в финансовой отчетности, передает РИА Новости. В отчете указано, что общие убытки от деятельности в России оцениваются в $67 миллионов. Отмечается, что в основном они связаны с дополнительными расходами на персонал. Однако в компании также учли выгоду в $37 миллионов, которую Mastercard получила из-за меньших выплат российским клиентам, поэтому финальная сумма убытков оказалась меньше.

Убыток до налогообложения за весь 2022 год в $30 миллионов был напрямую связан с введенными санкциями и приостановкой нашей деятельности в РФ, — сообщила компания.

25 февраля 2022 года премьер-министр Болгарии Кирилл Петков выступил с инициативой об отключении РФ от SWIFT на неформальном заседании Европейского совета в Брюсселе. Ограничения были направлены на финансовую, энергетическую и транспортную отрасли, поставки товаров, технологий и оборудования, а также ограничение визовой политики. Ряд крупных российских банков были отключены от системы межбанковских платежей SWIFT, деятельность платежных систем MasterCard и Visa была приостановлена на территории РФ.