Назван инициатор отключения России от SWIFT Die Welt: премьер Болгарии Петков был инициатором отключения России от SWIFT в 2022 году

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Инициатором отключения России от международной платежной системы SWIFT и заморозки активов Центробанка в начале 2022 года был действующий на тот момент премьер-министр Болгарии Кирилл Петков, сообщает Die Welt. По данным газеты, изначально представители многих европейских государств сомневались в необходимости подобной меры, однако в итоге комиссия ЕС поддержала предложение Петкова.

Премьер-министр Болгарии выступил с инициативой об отключении РФ от SWIFT 25 февраля 2022 года на неформальном заседании Европейского совета в Брюсселе. Ограничения направлены на финансовую, энергетическую и транспортную отрасли, поставки товаров, технологий и оборудования, а также ограничение визовой политики. Ряд крупных российских банков были отключены от системы межбанковских платежей SWIFT, деятельность платежных систем MasterCard и Visa была приостановлена на территории РФ.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что российская сторона на переговорах с представителями ООН в Женеве обсуждала переподключение Россельхозбанка к SWIFT и намерена добиваться решения по этому вопросу. Он пояснил, что вопрос обсуждался и ранее, однако последние переговоры прошли «очень предметно». Дипломат отметил, что переподключение к SWIFT позволит российской стороне «продвинуться вперед» в вопросе устранения препятствий для экспорта своей сельхозпродукции.