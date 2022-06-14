Евросоюз отключит от SWIFT Сбербанк, Россельхозбанк и МКБ ЕС отключает от SWIFT Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Евросоюз с 14 июня отключает от системы SWIFT Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк (МКБ). Данная ограничительная мера предусмотрена пакетом антироссийских санкций, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что в финансовых организациях рассказали о готовности к подобному сценарию, который не должен оказать значительного негативного влияния на их работу.

В Сбербанке, в частности, заявили, что режим работы останется обычным, а отключение от SWIFT не поменяет ситуацию с международными расчётами. Операции внутри России будут идти штатно, подчеркнули в МКБ. Там добавили, что возможно лишь увеличение сроков при платежах за границу. В Россельхозбанке заверили, что имеются все условия для бесперебойной автономной работы.

Банк России, когда появились риски отключения банков от SWIFT, создал свою систему передачи финансовых сообщений.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил: Варшава предлагает распространить седьмой пакет антироссийских санкций Европейского союза на все российские энергоносители и банки. По его словам, очередной пакет санкций должен предусматривать отключение всех российских и белорусских банков от системы SWIFT.