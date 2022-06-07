Польша предложила санкции против всех российских энергоносителей и банков Польша предложила распространить санкции на все российские энергоносители и банки

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Варшава предлагает распространить седьмой пакет антироссийских санкций Европейского союза на все российские энергоносители и банки, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после встречи с главой МИД Австрии Александром Шалленбергом. По его словам, которые приводит РИА Новости, очередной пакет санкций должен предусматривать полное прекращение импорта российского газа и продуктов нефтехимии, а также отключение всех российских и белорусских банков от системы SWIFT.

Принятый Европейским советом шестой пакет санкций — это важный шаг в направлении обеспечения независимости Европы от российских энергоносителей. Однако этого недостаточно, — сказал Рау.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что Евросоюз приступил к работе над седьмым пакетом санкций против России. По его словам, новые рестрикции могут коснуться поставок газа из РФ и отключения еще нескольких российских банков от SWIFT. Среди них значится Газпромбанк, через который осуществляется схема оплаты за голубое топливо из РФ. Также необходимо эмбарго на технологии, которые все еще могут поставляться в Россию и использоваться Россией в ее промышленности.