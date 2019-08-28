https://static.news.ru/photo/85a35f16-c989-11e9-aac8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по Международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) в первом полугодии текущего года увеличилась на 19,6% в годовом выражении и достигла 330,5 млрд рублей.

По данным компании, показатель EBITDA вырос на 22,4% и составил 630,2 млрд рублей.

По сравнению с первым кварталом 2019 года положительное влияние на финансовые результаты группы оказали рост мировых цен на углеводороды и увеличение доли высокомаржинальных объёмов в структуре добычи нефти в России, — говорится в сообщении .

Свой вклад также внесли улучшение маржи переработки в стране, рост доходности розничной сети и реализация накопленных в первом квартале товарных запасов.

При этом в ЛУКОЙЛ сообщили о негативном влиянии уменьшения объёмов добычи газа в других странах, укрепление рубля, отрицательные эффекты входящих запасов на НПЗ группы и лага экспортных пошлин и налога на добычу полезных ископаемых.

Ранее News.ru писал, что стоимость акций ЛУКОЙЛ резко выросла на Московской Бирже на фоне buy back. Их цена достигла отметки 5298 рублей, что на 5,96% выше уровня закрытия предыдущих торгов.