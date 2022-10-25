Ливанский холдинг купил российский бизнес владельца Zara

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Испанская группа Inditex, владеющая сетями магазинов одежды Zara и Bershka, согласовала продажу своего российского подразделения. Покупателем оказался холдинг из Ливана Daher Group. Представители самой компании на своем сайте рассказали, что условия сделки подлежат одобрению со стороны правительства РФ. Но эти условия, утверждает группа, позволят сохранить огромное количество рабочих мест, которые Inditex создала на территории РФ. Данное уверение аргументируется тем, что соглашение подразумевает передачу новому владельцу большей части договоров аренды площадей под магазины.

По согласованию с арендодателями в этих помещениях разместятся магазины брендов, принадлежащих группе покупателей, не связанных с Inditex, — отмечается на портале испанской компании.

Заключение сделки будет означать, что Inditex окончательно покидает Россию. Однако, если компания поймет, что обстоятельства позволяют вернуться на рынок, у группы с Daher в соглашении прописана потенциальная возможность сотрудничества по франшизе.

Компания считает, что резерв в финансовой отчетности по итогам первого полугодия покрывает последствия прекращения деятельности в РФ.

Ранее компания Danone объявила о запуске процесса передачи контроля над бизнесом по производству молочной и растительной продукции в России.

После закрытия сделка, одобренная регулирующими органами, приведет к деконсолидации бизнеса Danone EDP в России. В результате может быть списано до €1 млрд.