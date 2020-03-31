https://static.news.ru/photo/42df20ba-73a3-11ea-9bb3-fa163e074e61_660.jpg Андрес Мануэль Лопес Обрадор Фото: David de la Paz/Xinhua/GlobalLookPress

Мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор попросил у бизнесменов помощи государству. Он призвал предпринимателей сохранять зарплату работникам во время карантина и введённого режима чрезвычайно ситуации в стране, который продлиться месяц.

Я хочу попросить бизнесменов продолжать помогать нам. Я напоминаю, что нам предложил Карлос Слим, который сказал, что не уволит ни одного сотрудника, это пример для подражания. Сейчас, после объявления режима ЧС, работа будет прекращена на месяц <...>, но с сохранением заработной платы, можно помочь таким образом, — привели слова президента Мексики в ТАСС.

Отмечается, что объявленная чрезвычайная ситуация в Мексике продлится до 30 апреля.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что 19 марта 2020 года, в Мексике зарегистрировали первый случай смерти от коронавирусной инфекции. Отмечается, что инфицированный также был болен диабетом.