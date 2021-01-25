Крупный канал вывода денег из России за рубеж решили перекрыть

https://static.news.ru/photo/c69dadf2-5ed2-11eb-9609-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минюст и Центробанк обсуждают вопрос пресечения деятельности по отмыванию и выводу средств из России по исполнительным документам. Среди вариантов решения проблемы есть полный запрет на прямой перевод взысканных денег за границу.

Как пишет РБК, это может навредить добросовестному бизнесу.

Отмечается, что для возмещения средств по исполнительному листу физические или юридические лица должны будут иметь счёт в российской кредитной организации. Если правило будет принято, то распространится и на нерезидентов.

Инициативу рассматривают с 2019 года, раньше к ней были претензии, сообщил РБК представитель Минюста, поэтому работа над проектом продолжается.

Предыдущую редакцию документа рассматривать в правительстве не стали, поскольку для решения проблемы требуется комплексный подход. Сейчас к этому вопросу вернулись, — сказал источник издания.

Участники обсуждения уверены, что поправки в закон позволят минимизировать переводы в пользу «недобросовестных взыскателей», цель которых — отмывание средств и уклонение от налогов, отметил представитель Минюста.

Центробанк подтвердил, что сейчас ведётся работа над «комплексными изменениями в законодательство» для борьбы с сомнительными операциями через исполнительные листы.

Как писал ранее NEWS.ru, власти Мальты обнародовали список из более трёх тысяч иностранцев, получивших в 2019 году гражданство в обмен на инвестиции. Около 10% обладателей «золотых паспортов» — выходцы из России и других бывших республик СССР. Еврокомиссия начала проверку этой процедуры, поскольку она подрывает «суть европейского гражданства». Борцы с коррупцией опасаются, что отсутствие проверок со стороны мальтийского правительства создаёт возможности для злоупотреблений.