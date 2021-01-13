Из широких штанин: как «золотые паспорта» Мальты достаются российской элите

Власти Мальты обнародовали список из более трёх тысяч иностранцев, получивших в 2019 году гражданство островного европейского государства в обмен на инвестиции. Более 10% обладателей «золотых паспортов» судя по их именам и фамилиям являются выходцами из России и других бывших республик СССР. Несколько месяцев назад Еврокомиссия начала проверку этой процедуры, действующей на Мальте и Кипре, поскольку она подрывает «суть европейского гражданства». Борцы с коррупцией опасаются, что отсутствие проверок со стороны мальтийского правительства создаёт возможности для злоупотреблений, так как гражданами ЕС за плату становятся в том числе «короли госзаказа» и те, кто пытается скрыться от уголовного преследования. NEWS.ru выяснил, как работает эта система и как западный мир закрывает российской элите дорогу в «золотые мальтийцы».

Попали в «десятку»

Гражданство Мальты в обмен на инвестиции в 2019 году получили более 300 россиян и граждан других бывших республик СССР. В их числе оказался фигурант из списка Forbes Сергей Колесников и пять его предполагаемых родственников или однофамильцев, которых зовут Георгий Сергеевич, Мария Сергеевна, Валерия Сергеевна, Василиса Сергеевна и Анна Евгеньевна.

Сергей Колесников Olga Borisova/wikimedia.org

В интервью РБК Колесников подтвердил своё мальтийское гражданство, сообщив , что у него есть предприятия в четырёх европейских странах и он не планирует останавливаться на этом. Новый паспорт, по словам миллиардера «позволяет экономить время на передвижении и расширить географию стран безвизового въезда».

Также «золотые паспорта» островного государства ЕС купили люди, чьи данные полностью совпадают с именами и фамилиями российских бизнесменов:

— совладельца компании DataPro и бывшего вице-президента «Новатэка» Алексея Богданчикова (сын экс-президента «Роснефти» Сергея Богданчикова) и двое их однофамильцев — Богданчиков Владислав Алексеевич и Богданчикова Елена Михайловна.

— основателя девелоперской корпорации ЛСР Георгия Ведерникова и пять его однофамильцев — Ведерников Иван Георгиевич, Ведерников Виктор Георгиевич, Ведерникова Анна Георгиевна, Ведерникова Дарья Георгиевна и Ведерникова Екатерина Георгиевна.

— совладельца сети магазинов товаров для ремонта «Петрович» Андриана Мельникова и двое его однофамильцев — Мельников Александр Андрианович и Мельников Алексей Андрианович.

— акционера фирмы «Вертикаль», занимающейся строительством и предоставлением в аренду вышек операторам сотовой связи, Георгия Чумбуридзе и трое его однофамильцев — Чумбуридзе Ясон Георгиевич, Чумбуридзе Платон Георгиевич и Чумбуридзе Наталья Дмитриевна.

— главы энергокомпании «Русэнергосбыт» Андрея Зиновьева и трое его однофамильцев — Зиновьев Михаил Андреевич, Зиновьева Вера Андреевна и Зиновьева Ольга Михайловна.

— совладельца компании «Валента Фарм» Антона Стрекалова.

С 2013 года, за время действия программы выдачи «золотых паспортов» IIP (Individual investor program), Мальта привлекла €1,4 млрд или в среднем по €200 млн в год. Для покупки гражданства островного государства достаточно было перечислить €650 тысяч национальному инвестиционному фонду, приобрести там недвижимость на сумму не менее €350 тысяч или арендовать жильё на пять лет за €16 тысяч в год или дороже, а также вложить в ценные бумаги страны от €150 тысяч. Основные иностранные «инвесторы» имели также возможность приобрести мальтийское гражданство своим детям, супругам или родителям по льготным ценам от €25 тысяч до €50 тысяч.

Острова мечты

Помимо Мальты «золотые паспорта» выдавал также Кипр, однако в 2020 году катарский канал Al Jazeera обнародовал расследование (его полный перевод публиковал NEWS.ru), объясняющее, как страна стала убежищем для мировой элиты, представляющей угрозу европейской безопасности. В публикации говорилось, кто из влиятельных фигур обзавёлся кипрским гражданством «с грубыми нарушениями». Среди них оказались топ-менеджеры ВТБ, сын Виктора Христенко и пасынок Татьяны Голиковой, министры из правительства Виктора Януковича и другие лица.

Кипр Joko/Global Look Press

В октябре 2020 года Еврокомиссия уведомила власти Мальты и Кипра о том, что их программы «золотых паспортов» противоречат правовым нормам ЕС: поскольку две этих страны продают европейское гражданство не ради проживания или работы, эта процедура нарушает нормы Договора о Евросоюзе.

Брюссель дал островным государствам два месяца на то, чтобы мотивированно ответить на претензии. И если Кипр приостановил выдачу «золотых паспортов» вскоре после журналистских разоблачений, то Мальта в ноябре лишь ужесточила условия.

В международной организации Transparency International приветствовали решение Еврокомиссии, поскольку «есть неопровержимые доказательства того, что схемы „золотых виз“ Кипра и Мальты служат коррумпированным интересам, а не общему благу». По словам старшего специалиста европейского отделения организации по политике борьбы с отмыванием денег Лоры Брийо, два указанных государства много лет «игнорировали общественное возмущение», и решение Еврокомиссии означает, что власти Кипра и Мальты «могут оказаться в Европейском суде, если обе страны не примут быстрых мер, чтобы положить конец злоупотреблениям».

В российском представительстве Transparency International добавили, что «отсутствие надлежащих проверок со стороны мальтийского правительства создаёт обширные возможности для злоупотреблений». Существовавшая в прошлые годы процедура выдачи иностранных паспортов за инвестиции в странах Евросоюза и других странах препятствовала эффективной работе правоохранительных органов по выявлению коррупционных преступлений.

Гражданами Европейского союза [в результате становились] публичные должностные лица и их семьи, коррупционеры или люди, пытающиеся скрыться от уголовного преследования. Мы выпустили два материала о мальтийских россиянах, и выяснили, что гражданами Мальты беспрепятственно становятся топ-менеджеры российских госкомпаний, «короли госзаказа», депутаты и их семьи, — заявляли в организации.

Речь идёт о разборах получателей «золотых паспортов» Мальты, опубликованных исследователями в 2018 и 2017 годах. В них новыми русскими мальтийцами указывались люди, с фамилией, именем и отчеством, совпадающими с таковыми у родственников парламентариев, топ-менеджеров госкорпораций, чиновников и бизнесменов.

Три аспекта

Как рассказал NEWS.ru замруководителя российского отделения Transparency International Илья Шуманов, по сравнению с прошлыми отчётами властей Мальты 10% выходцев из СССР, фигурирующих в новом списке, — это едва ли не «самый низкий процент за последние пять лет, если мы говорим о получателях мальтийских паспортов по инвестпрограмме IIP». По его словам «до этого было гораздо больше — чуть ли не две трети получателей паспортов».

Последний год, как отмечает аналитик, стал для россиян самым сложным с точки зрения получения «золотых паспортов» на Мальте и Кипре. Снижению количества их получателей способствовало три аспекта.

Первый — это максимальная открытость. Все данные о новых получателях мальтийских паспортов становятся доступны и полный список новых «мальтийцев» можно найти на официальном сайте, чтобы проверить сведения. Не все любят публичность и прозрачность, уверяет Илья Шуманов: многие пытаются получить иностранный паспорт, чтобы скрыть наличие второго гражданства, чтобы себе резервную площадку сделать.

Второй аспект — большое количество скандалов, которые преследовали систему получения паспортов в обмен на инвестиции. На Мальте они продолжаются несколько лет — с убийства местной журналистки Дафне Каруаны Галиции в 2017 году, которая расследовала схемы незаконных получений «золотых паспортов». Большой скандал произошёл и после расследования Al Jazeera, подчёркивает Шуманов.

Третий аспект — желание мальтийских властей сократить риски, которые касаются программы IIP. Руководство страны, как полагает представитель Transparency International, «дует на воду», пытаясь минимизировать последствия многочисленных скандалов.

Слишком подозрительные фигуры с громкими именами из России и постсоветского пространства, которые подавали [заявления] на паспорта, не получили их. Мальтийские власти начали думать, кому продавать гражданство. Запрос от российских бизнесменов упал, потому что каждый год вокруг этой истории большое количество скандалов. Теперь всех под лупой пристально изучают. Илья Шуманов замглавы российского отделения Transparency International замглавы российского отделения Transparency International

Он полагает, что с другой стороны власти Мальты полностью не закрывают программу продажи паспортов, потому что это «большие инвестиции для достаточно бедной страны, которая живёт за счёт туристов и сельского хозяйства».

По мнению экономиста Никиты Кричевского инвестиций в экономику Мальты было бы больше, чем €1,4 млрд за время действия IIP, если бы власти страны не стали обнародовать имена своих новых граждан. Он напомнил, что несколько лет назад по всему миру офшоры начали массово открывать данные о владельцах счётов, а Сингапур пошёл по противоположному пути. В результате «все туда и ломанулись». Но вскоре, «когда птички залетели в новые клетки, Сингапур сказал, что передумал», добавил Кричевский.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.