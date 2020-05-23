Крупнейшая компания по аренде авто подала заявление о банкротстве

https://static.news.ru/photo/584112c0-9cbf-11ea-b5e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: MANUEL GEISSER/www.imago-images.de/Global Look Press

Одна их самых крупных компаний по аренде автомобилей Hertz подала заявление о банкротстве из-за кризиса, который произошёл на фоне пандемии коронавируса.

Согласно заявлению Hertz, также просьбу о реорганизации в соответствии с главой 11 Кодекса о банкротстве подали несколько её дочерних компаний в США и Канаде.

Такой шаг связан с резким падением выручки и сокращением бронирований. Реструктуризация поможет компаниям выработать более устойчивую финансовую структуру. При этом все офисы продолжат обслуживать клиентов, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что ситуация в сфере вывоза твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в регионах ухудшается на фоне распространения коронавируса. По его словам, в настоящее время ряду региональных операторов ТКО угрожает банкротство.