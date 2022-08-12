Крупнейшая грузовая авиакомпания «Волга-Днепр» сменит владельца

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Самолет Ан-124-100 «Руслан" компании "Волга-Днепр»

Крупнейший российский грузовой авиаперевозчик «Волга-Днепр» сменит владельца из-за санкций. Алексей Исайкин, попавший под британские ограничения, выходит из состава бенефициаров всех российских и иностранных структур компании, пишет «Коммерсант».

Это поможет продолжить работу западным компаниям группы, а самому Исайкину, который имеет двойное гражданство, заняться другим бизнесом, в том числе и за рубежом. Информацию об уходе Исайкина газете подтвердил представитель группы.

Алексей Исайкин, основатель авиакомпании «Волга-Днепр», после 45 лет работы в авиационной индустрии принял решение выйти из состава акционеров компании и передать управление менеджменту с 32-летней уникальной компетенцией международных авиагрузовых перевозок, — приводит издание слова неназванного собеседника.

Ранее сообщалось, что авиагруппа «Волга-Днепр» сократит более 200 пилотов Boeing. Сокращение коснётся авиакомпаний AirBridgeCargo и «Атран».