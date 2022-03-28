Китайские компании попробуют закрыть потребности российского рынка

Малые и средние частные компании в КНР рассматривают возможности для начала ведения бизнеса на рынке России в связи с массовым уходом с него западных компаний. Они будут стремиться закрыть своими поставками освободившуюся нишу, что может придать дополнительный импульс процессу наращивания российско-китайской торговли, сообщила газета South China Morning Post. При этом крупные госпредприятия КНР на данном направлении выбирут варинант более осторожных действий, руководствуясь санкционными рисками, сказано в публикации.

По словам экспертов, уход западных игроков с рынка России уже привёл к дисбалансу спроса и предложения, что, в свою очередь, открыло новые возможности для Китая. Аналитик из инвестиционной компании Loomis, Sayles & Company Чжуан Бо высказал мнение, что первыми от этого могут выиграть частные китайские фирмы, которые связаны с продажей автозапчастей, продуктов питания, медтоваров.

Санкции останутся, но крупные инфраструктурные проекты должны продолжаться. Объём торговли между двумя странами определённо увеличится в ближайшие пару лет, — отметил он.

Также по словам эксперта, крупные китайские игроки не будут рисковать открыто активизировать сотрудничество с РФ из-за санкций, а банки КНР, связанные с международным бизнесом, одобрять заявки на открытие россиянами мультивалютных счетов будут нечасто.

У компаний нет стремления активно нарушать санкции. Вместо этого они пытаются найти скрытые способы работать за кулисами, — добавил Чжуан Бо.

Правительство Франции и президент страны Эммануэль Макрон ранее посоветовали французским компаниям «не спешить с уходом из России». Отмечается, что связи с Москвой пока не прервал ни один из 15 крупнейших представителей бизнеса Франции.