KFC не смог продать бизнес в России «Коммерсант»: KFC не смог продать бизнес в России из-за санкций

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Основанный в Польше ресторанный холдинг AmRest не смог продать инвестфонду «ВТБ Капитал» своё подразделение, управляющее 267 заведениями KFC и Pizza Hut, передаёт «Коммерсант». Обсуждение сделки началось ещё до начала военной спецоперации на Украине, но из-за введённых Западом санкций против потенциального покупателя она сорвалась.

«Коммерсант» сообщает, что компания теперь находится в поиске нового покупателя бизнеса, однако ввиду кризиса холдинг будет вынужден предложить скидку в 50%.

Компании из Евросоюза в нынешней ситуации не имеют возможности совершать сделки по продаже активов другим компаниям, находящимся под санкциями.

Адвокат Forward Legal Тимур Тажиров пояснил, что рестрикции 2022 года имеют куда больший эффект, нежели те, которые были наложены в 2014 году, так как они распространяются на более широкий круг лиц и несут в себе значительно больше запретов.

Тажиров отметил, что AmRest по-прежнему будет трудно найти инвесторов, по той причине, что если она попала под американские санкции, то ЕС скорее всего предпочтёт отказаться от сделки во избежание рисков.

Даже если покупатель не попал под европейские санкции, но входит в аналогичные списки США, то компании из ЕС предпочтут отказаться от сделки, опасаясь оказаться под вторичными американскими санкциями, — сказал адвокат.

Ранее стало известно, что компания Yum! Brands объявила о приостановке инвестиций в Россию. В состав американской корпорации входят бренды KFC, Pizza Hut, Taco Bell и другие. Прибыль решено перенаправить на гуманитарные цели.

В марте руководство «Макдоналдса» сообщило о закрытии почти всех своих 850 ресторанов быстрого питания в России из-за ситуации вокруг Украины. Как заявили в пресс-службе компании, 62 тысячи сотрудников предприятий быстрого питания продолжат получать зарплату.