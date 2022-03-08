Компания Yum! Brands прекращает инвестиции в Россию

Компания Yum! Brands объявила о приостановке инвестиций в Россию. В состав американской корпорации входят бренды KFC, Pizza Hut, Taco Bell и другие. Теперь же прибыль решено перенаправить на гуманитарные цели. Об этом говорится в заявлении компании на её официальном сайте.

Как и многие во всём мире, мы потрясены и опечалены трагическими событиями, разворачивающимися в Украине. Yum! Brands приостановила все инвестиции и развитие ресторанов в России, пока мы оцениваем дополнительные возможности, — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания продолжит оказывать поддержку всем своим сотрудникам на Украине. Кроме того, Yum! Brands уже пожертвовала $1 млн в пользу Красного Креста, а также активирует фонд помощи пострадавшим от стихийных бедствий. Часть средств будет передаваться в пользу других благотворительных организаций.

Ранее американская компания Estee Lauder, производящая косметику и парфюмерию, объявила о приостановке своей деятельности в России в связи с ситуацией на Украине. Будут закрыты все магазины и прекращены поставки продукции.