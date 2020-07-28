Каждый десятый магазин в России закроется до конца года

https://static.news.ru/photo/0323ea2c-d0ec-11ea-9b50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Не менее 10% российских магазинов будут вынуждены закрыться до конца 2020 года. Это станет одним из последствий финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Речь идёт о непродовольственном секторе. Однако ситуация, когда каждая десятая торговая точка приостановит работу, приведёт к дальнейшей консолидации на рынке, в том числе в продовольственном ритейле, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора аналитической компании InfoLine Ивана Федякова.

По его данным, российский рынок FMCG-ритейла, к которому относятся повседневные товары широкого потребления, остаётся сильно фрагментированным. На долю пяти крупнейших игроков приходится лишь 28%. В то же время в Германии этот показатель составляет 73%, в Великобритании — 60%, а в США — 47%.

В России, даже несмотря на высокие темпы последних лет, на ТОП-5 FMCG-ритейлеров приходится только треть от оборота продуктов питания. Конечно, эта пятёрка или десятка будут продолжать стараться консолидировать рынок, им есть ещё куда расти, — заявил Федяков.

По оценке аналитической компании, российский рынок розничной торговли и общественного питания в апреле упал на 30%. Это произошло на фоне ограничений в условиях пандемии. В мае снижение продолжилось и составило 25%, а в июне — ещё 10%. Отрасль, заявил эксперт, находится «в глубоком минусе». По сравнению с предыдущими кризисами падение оказалось более глубоким. Впрочем, и сопутствовавшие этому условия были радикально более сложными, отметил Федяков.

Он уточнил, что в некоторых товарных группах ситуация выглядит особенно драматично. Например, снижение продаж одежды достигало 80-90%.

Ещё одним трендом на российском рынке, помимо консолидации, становится усиление конкуренции между форматами, высказал мнение эксперт. В ряде случаев, добавил он, между форматами стирается грань, так как в попытке выжить в суровых окономических условиях происходит их слияние и трансформация.

Реализуются различные проекты: Metro Cash & Carry запускает пункты выдачи интернет-заказов внутри своих магазинов, «Яндекс.Лавка» начинает активно сотрудничать с «Магнитом», [заниматься] запуском собственных торговых марок. X5 Retail Group объединяет несколько своих служб доставок в сервис «Около». Это всё приводит к тому, что тот ассортимент, который мы в прошлом покупали в гипермаркетах, мы теперь уже можем покупать и в магазинах около дома, — рассказал Федяков.

Но кроме межформатной конкуренции усиливается ещё и так называемая межканальная, добавил аналитик. Это в ещё большей степени является новинкой для отрасли в России. В качестве примеров он привёл выход онлайн-игроков Wildberries и Ozon на рынок продуктов питания, а также открытие ресторанов быстрого питания McDonald`s в торговой сети «Перекрёсток».

С такими изменениями в бизнесе невозможно будет не считаться, подчеркнул Федяков.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Российском совете торговых центров предупредили, что около 25% таких предприятий могут закрыться уже к осени. Это связано с финансовой нагрузкой, непосильной для коммерческих структур на фоне пандемии коронавируса.