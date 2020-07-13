Каждый четвёртый торговый центр в России может закрыться навсегда

https://static.news.ru/photo/d4bcc560-c4fb-11ea-8b35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 25% торговых центров России могут закрыться уже к осени. Это связано с финансовой нагрузкой, непосильной для коммерческих структур на фоне пандемии коронавируса, сказано в сообщении Российского совета торговых центров (РСТЦ).

Там пояснили, что 1 июля истёк срок моратория на взыскание задолженностей по налогам. До конца месяца собственники ТЦ обязаны погасить все задолженности по налогу на добавленную стоимость (НДС). Однако отрасль в целом не имеет необходимых средств, поэтому счета торговых центров могут быть заблокированы.

По данным организации, общий НДС российских ТЦ составит 52 млрд рублей, налог на имущество — 24 млрд, налог на прибыль — 15 млрд и единый социальный налог — 4 млрд.

РСТЦ обратился в правительство с просьбой перенести срок уплаты налогов за 2020 год на следующий 2021 год, передаёт РИА Новости. В Совете подчеркнули, что с каждым днём экономическое состояние торговых центров ухудшается. Поэтому, считают там, необходимо принимать оперативные и существенные меры по поддержке индустрии, которая обеспечивает более 25% оборота розничной торговли страны, в том числе 90% «цивилизованной торговли».

Доходов фактически нет, продажам ещё предстоит восстановиться. Отрасль не получила от государства ни субсидий, ни компенсаций недополученного арендного дохода, а рассмотрения всех предложений о поддержке отрасли неизменно завершаются отказами, — сказано в заявлении РСТЦ.

По словам управляющего директора организации Олега Войцеховского, сейчас все платежи от арендаторов — а это примерно 10-20% от показателей 2019 года — направляются на поддержание объектов в рабочем состоянии: обеспечение безопасности, уборку помещений, коммунальные услуги и так далее.

Представители торговых центров просят помощи по трём направлениям: предоставление субсидий на осуществление текущей деятельности, льготы и отсрочки по налогам — как федеральным, так и региональным, а также содействие скорейшему открытию в тех регионах, где работа непродовольственной торговли в торговых центрах по-прежнему не разрешена.

Всё это, считают в РСТЦ, позволит обеспечить восстановление отрасли, минимизировать угрозу дефолтов и, как следствие, сохранить возможность уплаты налогов пусть и с отсрочкой, но в полном размере.

8 июня президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий малым и средним предпринимателям из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей расторгать договоры аренды недвижимости в одностороннем порядке. Это можно сделать, например, если арендодатель не согласится снизить плату или изменить ключевые условия договора. При этом возмещение ему упущенной выгоды не предусмотрено.

Воспользоваться таким правом могут только те, кто потерял 50% доходов с момента введения ограничительных мер из-за пандемии в стране. РСТЦ обращался в правительство, инициировавшее такую меру, с просьбой не принимать новые нормы. В организации заявляли, что торговые центры, помимо аренды, полностью лишены каких-либо доходов, поэтому принятие документа приведёт к их краху. Как писал NEWS.ru, в Совете высказывали опасения, что ТЦ могут превратиться в полупустые бетонные коробки.