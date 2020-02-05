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Мобильные операторы отказывают в переходе к другому оператору с сохранением номера каждому второму пользователю из России. Об этом сообщила газета «Известия».

По данным Центрального научно-исследовательского института связи (ЦНИИС), за время существования сервиса по смене оператора с сохранением номера абоненты подали 32,5 млн заявок, из них одобрили только 15,1 млн.

Представители оператора «Мегафон» отметили, что причиной для отказа может стать ошибка или опечатка в договоре, наличие задолженности или неподтверждённая личность абонента, когда номер оформлен на другого человека.

В компании «Вымпелком» пояснили, что операторы часто пытаются сохранить клиента и задерживают переход к другому оператору, предлагая различные выгодные условия. В Tele2 также подтвердили мотив оператора сохранить клиента. В компании добавили, что оператор может даже не называть причину отказа и после нескольких попыток перейти к конкурентной фирме, пользователь сдаётся и остаётся со старым оператором.

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