https://static.news.ru/photo/d247220a-502d-11ea-b5fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: КАМАЗ/facebook.com

Крупнейший российский производитель грузовиков КамАЗ и компания Sollers, собирающая в России автомобили иностранных марок, решили создать промышленный альянс.

Информацию о планах двух компаний подтвердил «Интерфаксу» представитель Sollers.

«Ведомости» со ссылкой на осведомлённый источник пишут, что КамАЗ надеется начать выпуск легковушек и расширить ассортимент среднетоннажных грузовиков благодаря соглашению. Sollers планирует расширить рыночные ниши.

По информации издания, в 2019 году КамАЗ выпустил более 35 тысяч машин. Основным владельцем компании является госкорпорация «Ростех», которой принадлежит 47,1% акций.

Контролируемый бизнесменом Вадимом Шевцовым Sollers владеет брендом УАЗ, Заволжским моторным заводом, а также имеет лицензию на выпуск автомобилей Mazda, Isuzu и Ford.

Как писал NEWS.ru, в декабре 2019 года КамАЗ анонсировал создание лёгкого грузовика, который должен стать конкурентом «Газелей».