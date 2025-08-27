День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 19:42

В ракетно-космической отрасли РФ опровергли новость о продаже РКК «Энергия»

ТАСС: новость о предстоящей продаже РКК «Энергия» — это вымысел

Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com/Global Look Press

Ракетно-космическую корпорацию «Энергия», которая входит в Роскосмос, не собираются продавать частному лицу, пишет ТАСС со ссылкой на свой источник в отрасли. Другой осведомленный собеседник агентства также опроверг информацию о продаже.

Эти заявления являются совершенным и категорическим вымыслом, — заявил источник.

Ранее стало известно о том, что предприятие может перейти в собственность частного лица. Якобы об этом сообщили «Газета.Ru» два ее источника.

До этого генеральный директор РКК «Энергия» Игорь Мальцев заявил о тяжелом финансовом положении корпорации. Обращаясь к коллективу, он упомянул многомиллионные долги и неэффективность бизнес-процессов. По его словам, у многих сотрудников пропала мотивация. Мальцев допустил, что компания может оказаться на грани закрытия.

Также Совкомбанк подал заявление о банкротстве IT-холдинга Fplus, одного из крупнейших производителей электроники в стране. Компания успела вернуть около 85% кредита, но оставшаяся сумма требует стороннего финансирования или продажи активов. При этом загрузка производственных мощностей по выпуску планшетов и смартфонов в России не превышает 20%.

компании
бизнес
долги
Роскосмос
банкротства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В деле о подрывах «Северных потоков» «засветились» украинские спецслужбы
«Краснодар» разгромил «Сочи» в матче Кубка России
Стало известно, что может повлиять на развитие аритмии
Хуситы нанесли мощный ракетный удар по аэропорту в Тель-Авиве
Женщина залезла на незнакомца во время романтического ужина с женой
Моди забанил Трампа, едет к Си. Пошлины США толкают Дели в объятия РФ и КНР
Пугачева, Хаматова, Белый: дети кого из звезд не пойдут в школу 1 сентября
«От Наполеона до Гитлера»: в ЕС напомнили о суровых уроках войн против РФ
Названо количество пострадавших в массовом ДТП в Москве
Совету ЕС впервые предъявили иск за антироссийские санкции
С таежным привкусом: рецепт хреновины с клюквой и можжевельником
В Германии открыли крупнейший в Европе завод по производству боеприпасов
Дроны ВСУ сбили на фоне воздушной тревоги в Липецкой области
Появился первый кадр со съемок фильма с Джудом Лоу в роли Путина
Увеличилось число погибших при стрельбе в американской школе
Киев уличили в сокрытии провалов ВСУ в Харьковской области
ФССП подала иск к Ходорковскому и Лебедеву
В США вышли с честным заявлением о спонсировании Санду
Колкий ответ Захаровой ЕС, богатства генерала, «отмена» Шнурова: что дальше
Экономист объяснил сокращения в Rutube реинжинирингом бизнес-процессов
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа
Россия

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.