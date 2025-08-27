В ракетно-космической отрасли РФ опровергли новость о продаже РКК «Энергия» ТАСС: новость о предстоящей продаже РКК «Энергия» — это вымысел

Ракетно-космическую корпорацию «Энергия», которая входит в Роскосмос, не собираются продавать частному лицу, пишет ТАСС со ссылкой на свой источник в отрасли. Другой осведомленный собеседник агентства также опроверг информацию о продаже.

Эти заявления являются совершенным и категорическим вымыслом, — заявил источник.

Ранее стало известно о том, что предприятие может перейти в собственность частного лица. Якобы об этом сообщили «Газета.Ru» два ее источника.

До этого генеральный директор РКК «Энергия» Игорь Мальцев заявил о тяжелом финансовом положении корпорации. Обращаясь к коллективу, он упомянул многомиллионные долги и неэффективность бизнес-процессов. По его словам, у многих сотрудников пропала мотивация. Мальцев допустил, что компания может оказаться на грани закрытия.

Также Совкомбанк подал заявление о банкротстве IT-холдинга Fplus, одного из крупнейших производителей электроники в стране. Компания успела вернуть около 85% кредита, но оставшаяся сумма требует стороннего финансирования или продажи активов. При этом загрузка производственных мощностей по выпуску планшетов и смартфонов в России не превышает 20%.