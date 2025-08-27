День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 18:03

Ведущая ракетно-космическая корпорация России может перейти в частные руки

«Газета.Ru»: РКК «Энергия» могут продать частному лицу

Фото: Roscosmos/Global Look Press

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» может быть продана частному лицу, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на два источника. Представители компании пока не прокомментировали эту информацию.

Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» готовится к продаже частному лицу, — сказано в публикации.

РКК «Энергия» — одно из старейших и ключевых предприятий российской космической отрасли. Компания участвовала в создании первых пилотируемых кораблей, орбитальных станций и продолжает разрабатывать аппараты для полетов на МКС. Предприятие выпустило космические корабли серий «Восток» и «Союз».

Ранее гендиректор корпорации Игорь Мальцев сообщил о тяжелом финансовом положении. В поздравлении сотрудников с 79-летием предприятия он допустил, что оно может прекратить существование. По словам Мальцева, компания накопила многомиллионные долги, а значительная часть бизнес-процессов показала свою неэффективность. Руководитель отметил, что в последние годы срывались сроки выполнения ключевых проектов.

До этого Арбитражный суд Москвы признал частную космическую компанию SR Space банкротом. Основанная в 2020 году компания занималась разработкой ракет-носителей сверхлегкого класса, малых космических аппаратов и спутниковых группировок.

