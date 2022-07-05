IKEA признала, что не может принимать заказы на сайте из-за неполадок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сайт мебельного магазина IKEA, объявивший 5 июля о старте распродажи своих товаров, не выдержал наплыва желающих приобрести предметы интерьера. При попытке зайти на сайт высвечивается предупреждение о том, что сервис временно не может принимать заказы через корзину из-за технических неполадок.

По техническим причинам оформление покупки на сайте и через Центр поддержки клиентов ИКЕА временно недоступно. Мы работаем над решением проблемы. Напоминаем, что товаров на складах достаточно, наши магазины закрыты, а отделы обмена и возврата работают в прежнем режиме. Пожалуйста, следите за обновлениями на сайте, — говорится в сообщении.

В IKEA отметили, что зона доставки и самовывоза также ограничена. Согласно сообщению, даже из пунктов выдачи Ozon и «Почты России» приобретенные вещи можно забрать только в тех городах, где есть магазины IKEA: в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и на прилегающей к ним территории (не более 50 км от населенного пункта).

15 июня в пресс-службе IKEA раскрыли детали продажи бизнеса и ухода с российского рынка. Компания начала искать новых владельцев для всех четырех фабрик в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.