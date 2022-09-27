Глава Dodo Brands Овчинников заявил о приостановке развития сети «Донер 24»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Развитие сети «Донер 24» будет временно приостановлено, такое решение принял глава Dodo Brands и основатель «Додо пиццы» Федор Овчинников. Об этом предприниматель сообщил в своем Telegram-канале. Он уточнил, что решение не обусловлено частичной мобилизацией в России, передает АБН.

По мнению Овчинникова, концепция донерных еще не готова к тому, чтобы ее масштабировать. Существующие на данный момент точки, по словам бизнесмена, продемонстрировали стагнацию и снижение продаж. Предприниматель полагает, что существуют недоработки в меню, концепции, в сервисе и позиционировании. Как он объяснил, необходимо разбираться в причинах того, почему люди не возвращаются в «Донер 24», а также максимально улучшить продукт и увеличить продажи.

Овчинниковн также отметил, что решение о масштабировании было преждевременным, однако выразил уверенность, что у сети есть будущее.

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