«Газпром» приостановит поставки газа в Нидерланды с 31 мая «Газпром экспорт» 31 мая приостановит поставки газа нидерландскому GasTerra

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Компания «Газпром экспорт» 31 мая прекратит газовые поставки нидерландскому трейдеру GasTerra. Основанием для такого решения стал отказ голландского поставщика платить за энергоресурсы РФ в рублях, пишет ТАСС. Представители «Газпром экспорт» сообщили, что срок оплаты за поставки газа истекает 30 мая, однако платежа со стороны голландской фирмы до сих пор не последовало.

По состоянию на конец рабочего дня 30 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом. — NEWS.ru) «Газпром экспорт» не получил от GasTerra платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим «Газпром экспорт» уведомил GasTerra о приостановке поставок газа с 31 мая 2022 года и до момента осуществления оплаты, — сказано в сообщении.

GasTerra — нидерландская частично государственная компания, которая занимается международной торговлей и поставками газа. Часть фирмы принадлежит нефтегазовому гиганту Royal Dutch Shell (25%), американской нефтяной компании ExxonMobil (25%) и правительству Нидерландов (50%).

Ранее в GasTerra приняли решение отказаться от поставок энергоресурсов «Газпрома» в связи с новыми платежными условиями. Компания считает, что открытие счетов в Москве по российскому законодательству представляет слишком большой риск для компании.