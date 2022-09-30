«Газпром» одобрил рекордные дивиденды за первое полугодие «Газпром» выплатит промежуточные дивиденды в размере 51,03 рубля на акцию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

↵Акционеры «Газпрома» утвердили выплату промежуточных дивидендов за первое полугодие 2022 года, сообщается в Telegram-канале компании. Размер дивидендов составит 51,03 рубля на акцию, всего на выплату будет направлена половина чистой прибыли в размере 1,208 трлн рублей. Отмечается, что это рекорд для российского рынка. «Газпром» выплатит промежуточные дивиденды впервые в истории компании.

Собрание акционеров «Газпрома» утвердило рекомендованный Советом директоров размер промежуточных дивидендов за первое полугодие 2022 года — 51,03 руб. на одну акцию, — указано в сообщении.

По итогам 2021 года «Газпром» планировал выплатить рекордные дивиденды — 52,53 рубля за акцию, или 1,24 трлн рублей. В бюджет РФ должна была поступить половина от этой суммы, однако акционеры компании приняли решение о невыплате дивидендов. В тот же день акции «Газпрома» отреагировали падением на 30%. Кроме того, решение компании вызвало падение на всем российском фондовом рынке.

Как объяснил глава Минфина Антон Силуанов, такое решение позволило компании сохранить ресурсы на инвестпроекты и газификацию.