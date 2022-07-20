«Газпром» не получил документы от Siemens по возврату газовой турбины «Газпром» не получил документы от Siemens по возврату газовой турбины для «Северного потока»

Фото: Maurizio Gambarini/dpa/Global Look Press

Несмотря на ранее направленные запросы, в адрес «Газпрома» так и не поступили от Siemens документы по возврату газотурбинного двигателя для «Северного потока», сообщается в Telegram-канале холдинга. В адрес немецкой компании вновь отправлен соответствующий запрос.

«Газпром» на сегодняшний день так и не получил от компании Siemens официальных документов, позволяющих поставить газотурбинный двигатель для КС «Портовая» в условиях санкционных ограничений Канады и ЕС, — говорится в сообщении.

«Газпром» вновь указал на то, что гарантированный возврат направленной на ремонт турбины в условиях санкций и последующий капремонт других двигателей для «Северного потока» напрямую влияют на безопасную эксплуатацию газопровода.

18 июля сообщалось, что турбина отправлена из Канады в Германию. Ранее в «Газпроме» отказались прогнозировать ситуацию с работой «Северного потока». Накануне стало известно, что две немецкие компании получили от «Газпрома» письма о форс-мажоре. В них отмечается, что российская сторона не может гарантировать поставки газа из-за чрезвычайных обстоятельств. Власти Германии предположили, что Россия не станет продолжать поставки топлива в полном объеме после завершения работ на трубопроводе.