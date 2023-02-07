«Газпром» на три года продлил контракты о поставке газа в Белоруссию «Газпром» продлил контракты о поставке газа в Белоруссию на 2023–2025 годы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Газпром» и его дочернее предприятие «Газпром трансгаз Беларусь» продлили контракты о поставках газа в Белоруссию на 2023–2025 годы и его транзит через территорию республики в 2023 году. Действие предыдущих контрактов закончилось в 2022 году, следует из материалов компании.

Вид: дополнение № 9 от 3 февраля 2023 года к контракту... от 12 декабря 2014 года на транспортировку природного газа через территорию Республики Беларусь в 2015–2022 годах. Предмет: продление срока действия контракта на 2023 год; определение на 2023 год объемов транспортировки природного газа, его распределения по направлениям, расчетной стоимости услуг по транспортировке природного газа, — отмечается на сайте раскрытия корпоративной информации.

Ориентировочно стоимость газа, который поставляется в Белоруссию, составит 250 млрд рублей в год, транспортировка обойдется в 12 млрд рублей.

Ранее стало известно, что правительство РФ позволило компании «Газпром нефть» создать частную охранную организацию, которая будет защищать объекты, принадлежащие компании и ее дочерним предприятиям. Учредителями предприятия станут непосредственно «Газпром нефть» и частная охранная организация «Стаф-Центр». Доля учредителей составит 70% и 30% соответственно.