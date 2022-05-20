«Газпром экспорт» подтвердил прекращение поставок газа в Финляндию с 21 мая

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Компания «Газпром экспорт» подтвердила прекращение поставок российского газа в Финляндию с утра 21 мая из-за неоплаты, говорится в заявлении компании в Telegram. О том, что РФ приостановит поставки газа в Финляндию 21 мая, ранее заявила финская государственная газовая компания Gasum. Она намерена оспорить это решение в суде.

В «Газпром экспорте» пояснили, что Gasum отказалась от предложенной Россией схемы оплаты газа — через открытие в Газпромбанке специальных рублёвых и валютных счетов. На конец рабочего дня 20 мая «Газпром экспорт» не получил от финской государственной компании денег за поставки газа в апреле. При этом в контракте 20 мая значится сроком оплаты.

В связи с этим «Газпром экспорт» уведомил Gasum о приостановке поставок газа начиная с 21 мая 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом [президента РФ № 172 от 31 марта 2022 года], — говорится в сообщении.

В «Газпром экспорте» также заявили, что будут защищать свои интересы в арбитражном разбирательстве с Gasum всеми доступными средствами.

Ранее представители Gasum заявили, что были готовы к прекращению поставок газа из России, поэтому поставки продолжатся «из других источников» с помощью трубопровода Balticconnector, который соединяет Финляндию с Эстонией и открывает ей доступ к латвийским хранилищам природного газа в Инчукалнсе. Также Хельсинки согласовал с американской компанией Excelerate Energy танкер, который позволит поставлять сжиженный природный газ.

В середине мая финские власти предполагали, что импорт газа из РФ прекратится 23 мая. Одной из причин прекращения поставок тогда рассматривалось желание Финляндии вступить в НАТО, против которого выступает Москва.