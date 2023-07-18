Финский производитель жизненно важного лекарства свернул бизнес в России Финская компания Orion Pharma, производящая лекарство метипред, ушла из России

Фото: orionpharma.ru

Крупнейший производитель гормонального противовоспалительного препарата метилпреднизолона Orion Pharma прекратил работу в России, говорится в отчете компании. Согласно ему, из-за ухода с российского рынка прибыль компании за 2023 год снизилась на €25 млн по сравнению с предыдущим. Метипред внесен в перечень жизненно важных лекарств.

Объем суммы вырученных средств от ведения бизнеса в России за период Январь—Июнь 2023 года упал на €25 млн по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год, — говорится в сообщении.

«Фармацевтический вестник» обратил внимание на то, что в отчете не сказано о прекращении поставок лекарств Orion Pharma в Россию. При этом издание приводит данные Росздравнадзора, которые свидетельствуют о резком сокращении ввода в оборот препаратов этой компании. С мая 2022 года компания не поставляет в РФ «Дивигель» (эстрадиол), используемый для заместительной гормональной терапии.

Осенью 2022 г. источники «Ведомостей» писали, что Orion Pharma начала ликвидацию российского офиса, его планировали закрыть до конца 2022 года. Компания проработала в России около 15 лет. Метипред, который предназначен для лечения ревматоидного артрита, является основным препаратом производства компании.

Ранее об уходе с российского рынка объявил финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila. Руководство компании сообщило о поиске покупателей своего бизнеса в России. Там пояснили, что соответствующее решение принято по причине неспособности «устойчиво работать даже на этом минимальном уровне».