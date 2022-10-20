«Ведомости»: финская фармкомпания Orion Pharma намерена уйти из России «Ведомости»: финская Orion Pharma намерена первой из западных фармкомпаний уйти из России

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Финская фармакологическая компания Orion Pharma, которая работала в России 15 лет, приступила к ликвидации российского офиса. Ее уход может стать первым прецедентом в сворачивании бизнес-операций в РФ среди западных фармкомпаний, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник.

Собеседник издания пояснил, что в настоящее время в российском подразделении компании начались увольнения сотрудников. Также пропали открытые вакансии Orion Pharma на рекрутинговых сервисах.

По мнению экспертов, опрошенных изданием, возможный уход Orion Pharma необходимо рассматривать как элемент общей тенденции на Западе, где поддерживают отказы от сотрудничества с Россией.

Также решение компании может быть «жестом солидарности» с другими производителями из Финляндии, хотя для Orion Pharma Россия являлась одним из крупнейших рынков. Так, на долю России и восточноевропейские рынки приходилось до 17% от всего объема продаж компании по итогам двух первых кварталов 2022 года ($44 млрд). Больше компания продавала только на родине.

Ранее эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) подсчитали, что потери зарубежных компаний, ушедших с российского рынка либо приостановивших деятельность, составили $200— 240 млрд. Больше всего это отразилось на компаниях из США и Великобритании. По состоянию на сентябрь ограничили деятельность в России 34% крупнейших иностранных компаний.