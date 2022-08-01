Экспорт российского газа в КНР по «Силе Сибири» резко вырос с начала года Экспорт газа в Китай по «Силе Сибири» за семь месяцев вырос на 60,9%

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Экспорт газа в Китай по «Силе Сибири» за семь месяцев вырос на 60,9%, сообщается в Telegram-канале компании «Газпром». Так, в июле поставки регулярно шли сверх суточных контрактных количеств, при этом трижды был обновлен исторический рекорд суточного объема экспорта.

Растет экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC: за семь месяцев он увеличился на 60,9%, — сказано в сообщении.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что отношения ЕС и РФ деградируют с каждым новым санкционным пакетом Запада против Москвы. По его словам, на фоне возможного разрыва с ЕС в газовой сфере России необходимо нарастить строительство средне- и крупнотоннажных СПГ-заводов, прокладывать «Силу Сибири — 2» для торговли с Азией, в частности с Китаем. Между тем в 2025–2030 годах в Европе пройдет новая волна возведения СПГ-мощностей для создания альтернативы трубопроводному сырью из РФ.

До этого сообщалось, что объем экспорта «Газпрома» в дальнее зарубежье с начала года по 15 июня резко снизился. Поставки составили 65,6 млрд кубометров, что почти на 29% меньше, чем в аналогичный период годом ранее. Сама добыча также снизилась на 6,4%, до уровня в 226 млрд кубометров газа, хотя поставки на внутренний рынок находятся на прошлогоднем уровне, а экспорт в Китай по газопроводу «Сила Сибири» растет.