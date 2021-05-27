Эксперт оценила влияние антибелорусских санкций на российских туристов

https://static.news.ru/photo/63afee08-bed6-11eb-bce4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инцидент с самолётом Ryanair, совершившим вынужденную посадку в Минске, вызвал крайне негативную реакцию в Евросоюзе. Многие европейские авиакомпании отказались пересекать воздушное пространство Белоруссии, «Белавиа» также отменила ряд международных рейсов. На российских туристах и ценах на билеты авиаперевозчиков РФ эта ситуация отразиться не должна, считает руководитель портала Tourdom Татьяна Дмитриева. Об этом она сообщила изданию Readovka.

Доля европейского туризма очень сильно уступает объёму массового пляжного туризма, потому что как в России, так и в Белоруссии есть приоритет, который формулируется очень просто: вывезти ребёнка на море, — рассказала Дмитриева.

Она подчеркнула, что именно семейные поездки на юг и формируют основную кассу авиакомпаний. И события, инициированные Европой в отношении Белоруссии, не повлияют на цены в России. К тому же, по её мнению, цены на авиабилеты и так завышены из-за того, что ограничена перевозка.

Когда европейские страны откроются для России в полном объёме, конечно, они проглотят весь спрос, цены снова упадут и будут традиционно повышаться на какие-то определённые даты. В общем и целом рынок урегулирует эту ситуацию, — считает Дмитриева.

24 мая саммит ЕС запретил белорусским авиакомпаниям совершать полёты в Евросоюз. Также европейским авиаперевозчикам не рекомендовано совершать полёты в Минск. Такие ограничения были введены после инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair, который экстренно приземлился в белорусской столице после сообщений о минировании. Информация о бомбе не подтвердилась. На борту находился белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега. Их сняли с рейса и задержали.