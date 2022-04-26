Экономист заявил о нежелании иностранных фирм покидать российский рынок Экономист Голубев: иностранные фирмы не намерены покидать российский рынок

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Иностранные фирмы не намерены покидать российский рынок, сообщил директор образовательной программы «Экономика» Северо-Западного института управления РАНХиГС Артём Голубев в разговоре с EADaily. Для того, чтобы защититься от санкций, они могут передать дела подконтрольному лицу или компании, отметил он.

Россия является крупнейшим рынком в Европе, поэтому отказываться от него едва ли входит в планы зарубежных компаний, — сказал Голубев.

Он добавил, что когда рынок стабилизируется, в России возрастёт активность китайского бизнеса.

В свою очередь старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения Института общественных наук РАНХиГС Роман Файншмидт считает правильным не просто приглашать компании, но и покупать современные технологии производства. С ним согласен и доцент кафедры экономики и финансов общественного сектора ИГСУ РАНХиГС Даниил Гоненко. По его словам, следует приобретать готовые проекты заводов, оборудование и обращаться за помощью специалистов для обучения персонала.

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