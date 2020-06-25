Две трети предпринимателей РФ готовы за год восстановить своё дело

https://static.news.ru/photo/ea5f9da8-b785-11ea-89cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michaela Begsteiger/imagebroker.com/Global Look Press

Большинство российских бизнесменов рассчитывают восстановить свой бизнес, пострадавший от последствий пандемии коронавируса за срок от 6 месяцев до года. В социологическом исследовании аналитического центра Университета «Синергия» участвовали 2,7 тыс. предпринимателей из всех регионов России.

На восстановление бизнеса от последствий пандемии может уйти от 6 месяцев до 1 года, заявили 61,8% российских предпринимателей, — цитирует ТАСС результаты исследования.

Четверть респондентов полагают, что восстановить бизнес до прежнего состояния можно будет за год — два. 6,8% опрошенных предпринимателей заявили, что на это уйдёт порядка трёх лет, 2,5% рассчитывают на три — пять лет, а 3,3% уверены, что потребуется шесть и более лет.

Чуть больше половины предпринимателей (51,2%) считают, что российская экономика должна полностью восстановиться за срок от двух до пяти лет, 28,8% полагают, что за год — два. Остальные назвали более длительные сроки.

В среднем полностью покрыть убытки от пандемии бизнес сможет в течение 1,5 — 3 лет. Однако срок может варьироваться в зависимости от сферы и типа товаров и услуг, — считает ректор Университета «Синергия» Артём Васильев.

По его словам, тяжелее всего придётся турфирмам, гостиницам, ресторанам и ивент-агентствам, им для восстановления прежней деятельности может понадобиться минимум три — пять лет.

По данным исследования, приостановили бизнес из-за пандемии и ограничений 42% российских предпринимателей, при этом 35% заявили, что понесли огромные убытки, но остались на плаву. Большинству из них сохранить бизнес помогли воля к победе и личная мотивация. Продолжать свою деятельность после снятия всех ограничений планируют 40% опрошенных бизнесменов и только 7% заявили, что хотят повременить с предпринимательской деятельностью.

Как писал NEWS.ru, около 60–70% компаний фитнес-индустрии могут обанкротиться к началу 2021 года. Об этом рассказала президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселёва. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил, что в настоящий момент на пороге банкротства стоят около 20% компаний фитнес-индустрии.

Ранее сообщалось, что работники сферы культуры, досуга и спорта заработали в апреле — мае на 63% меньше, чем в марте. Это связано с сокращением расходов на зарплаты в малом и среднем бизнесе. Указанные сферы деятельности были вынуждены закрыться из-за того, что их работа предполагает тесный контакт между людьми. К примеру, сотрудникам фитнес-центров пришлось перейти на онлайн-тренировки.