DHL не планирует возобновлять доставку по России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Логическая компания DHL Express не планирует возобновлять экспресс-доставки внутри России, сообщил в беседе с РИА Новости официальный представитель фирмы. Ранее в СМИ появились фотографии с плакатами возле отделения DHL на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве. На них сказано, что компания может возобновить свою деятельность уже 11 октября.

Данное офисное помещение по адресу улица 1-я Тверская-Ямская, дом 25, строение 1 не имеет более отношение к DHL Express. Это офис сторонней компании. DHL Express продолжает осуществлять доставку документов и грузов из России за границу, — подчеркнул источник.

С 1 сентября 2022 года DHL Express прекратила доставку посылок по России. Отмечается, что DHL продолжит работу по доставке грузов из России за границу. Воспользоваться ее услугами также можно будет, если потребуется направить за рубеж документы.

В начале марта DHL временно приостановила доставку документов и грузов в Россию и Белоруссию. Аналогичное решение тогда также приняли перевозчики UPS и FedEx.

Отмечалось, что DHL также отменила доставки на Украину и из нее. По словам представителей компании, такое решение было принято в связи с заботой о безопасности сотрудников.