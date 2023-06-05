Delivery club сменит название «Яндекс» объявил о ребрендинге Delivery club

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Яндекс» объявил о ребрендинге Delivery club, теперь компания будет называться «Маркет Деливери», а ее курьеры обзавелись новой экипировкой, передает РБК со ссылкой на полученный пресс-релиз «Яндекса». В списке сервиса также появится продукция от компаний re:Store, Xiaomi, Tefal, Togas Group, Samsung и других.

Delivery Club сменил название на «Маркет Деливери», обновил приложение и добавил в него больше категорий товаров. С помощью сервиса теперь можно заказать товары на все случаи жизни — электронику, косметику, бытовую химию и многое другое, — говорится в сообщении.

Отмечается, что к «Маркет Деливери» уже подключены порядка 50 продавцов непродовольственных товаров. Согласно планам сервиса, в конце месяца их станет вдвое больше. Пользователи, как и раньше, смогут заказывать в «Маркет Деливери» еду из ресторанов и товары из продуктовых магазинов и аптек.

Ранее власти России и участники IT-рынка приступили к разработке проекта отечественной мобильной экосистемы на базе Android. Необходимость разработки объясняется удалением ряда российских приложений с зарубежных платформ после начала спецоперации на Украине.