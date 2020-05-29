Чиновники не смогут приостанавливать работу бизнеса без решения суда

https://static.news.ru/photo/1bb1817e-a1c8-11ea-a690-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России хотят сократить максимальный срок запрета работы предприятий бизнеса до 30 суток вместо нынешних 90. Это наказание сможет назначать только суд. Изменения прописаны в новом КоАП, сообщается на сайте Минюста.

Будет сокращен с 90 до 30 суток предельный срок наказания в виде административного запрета деятельности, — говорится в релизе министерства.

Этот запрет будет назначаться, только если другой вид наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания. Решение будет принимать только суд, чтобы повысить гарантии прав и законных интересов граждан.

NEWS.ru писал, что в проекте нового КоАП предлагается разрешить оплату только половины штрафа за все виды правонарушений, кроме грубых. Также под это правило не будут подпадать отдельные нарушения правил дорожного движения и транспортной безопасности.

Ранее в Совете Федерации предложили до конца года приостановить арест за неоплату штрафов. Эта мера прописана в КоАП. С этой целью в соответствующую статью кодекса могут быть внесены изменения.