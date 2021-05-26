Большинство россиян заявили о готовности переплачивать за местные продукты

https://static.news.ru/photo/746268ae-be3e-11eb-9051-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России 78% граждан предпочитают покупать продукты питания от местных производителей. Чаще всего у региональных поставщиков покупают молочную продукцию (88%) и мясные изделия (66%). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на опрос платёжного сервиса «Скрепка».

Чаще всего местную продукцию выбирают в Воронежской области и Чувашии — по 86% опрошенных, в Марий Эл, Карелии и Краснодарском крае — 84%, 79% и 76% соответственно, — говорится в исследовании.

52% респондентов признались, что покупают продукцию региональных производителей из-за высокого качества продуктов и натурального сырья, 23% сообщили о привлекательной низкой цене местных товаров, ещё 25% опрошенных просто поддерживают местного производителя. При этом 37% респондентов готовы приобретать региональную продукцию, даже если цена на неё выше, чем у популярных аналогов иностранных и федеральных брендов.

По данным платёжного сервиса, 82% экономически активного населения России отдают предпочтение российским товарам, а не их иностранным аналогам.

Ранее издание Bloomberg назвало ажиотаж вокруг растительного топлива, производством которого занялись все крупные энергетические компании, главной причиной роста цен на продукты. В первую очередь речь идёт о росте цен на пальмовое масло и другие растительные масла.