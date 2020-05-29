Более половины ресторанов не смогли освоить доставку и торговлю навынос

Аналитики компании Poster сообщили, что 57% заведений общественного питания не смогли адаптироваться к условиям пандемии коронавируса и не организовали доставку или торговлю навынос.
В компании отметили, что уже в первую неделю введения карантина в России закрылись 71% заведений общественного питания, которые работали с Poster. С 20 мая постепенно восстановили свою деятельность чуть более 40% ресторанов и кафе,
Аналитики Poster оценивают, что заведения во время пандемии получают лишь 33% от выручки в обычное время. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров подтвердил, что выручка заведений общественного питания не превышает 30% по сравнению с прошлым годом.
По оценке компании Poster, сильнее всего пострадали от введения карантинного режима бары, рестораны, бургерные и пиццерии, а наименее пострадали заведения, торгующие фастфудом.
Ранее NEWS.ru писал, что предприятия общественного питания могут открыться на следующем этапе снятия ограничений, которые были введены из-за ситуации с COVID-19. Отмечается, что правительство Москвы оценивает, как можно организовать работу кафе и ресторанов с условием соблюдения санитарных норм.
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