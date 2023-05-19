Bloomberg: Потанин и Алекперов захотели купить контрольную долю в «Яндексе»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нидерландская компания Yandex N.V. получила от российских миллиардеров Владимира Потанина и Вагита Алекперова заявки на покупку контрольного пакета акций «Яндекса», пишет Bloomberg. По информации источников, совет директоров компании может обсудить это предложение на следующей неделе.

Заявки направлены на получение как минимум 51% акций российского бизнеса «Яндекса», который оценивают примерно в 560–600 млрд рублей ($7–7,5 млрд), согласно источникам, — указано в статье.

Собеседники агентства утверждают, что стоимость контрольного пакета акций учитывает скидку в 50%, установленную для иностранных компаний, стремящихся уйти из России. Материнская компания «Яндекса» зарегистрирована в Нидерландах, которые признаны в России недружественной страной.

Представители «Яндекса» отказались комментировать эту информацию, отмечает Bloomberg.

В ноябре 2022 года в «Яндексе» сообщили, что головная компания Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса, включая ряд зарубежных направлений, в отдельную группу, которая сохранит за собой бренд. В компании указали, что нидерландская структура со временем планирует выйти из числа акционеров новой группы и сменить название.