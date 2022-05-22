Bloomberg: «Аэрофлот» разберет свои самолеты на запчасти Bloomberg: через три месяца «Аэрофлот» начнет разбирать свои самолеты на запчасти из-за их дефицита

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Российская компания «Аэрофлот» начнет разбирать свои лайнеры на запчасти из-за их дефицита, чтобы поддерживать парк самолетов в работоспособном состоянии, пишет агентство Bloomberg. По прогнозам экспертов из компании IBA, это может произойти уже через три месяца.

Подавляющее большинство из более чем 350 самолетов группы являются моделями Airbus или Boeing, и они сталкиваются с надвигающимся дефицитом запчастей. Специалисты по авиационным данным IBA оценивают, что российские авиакомпании имеют договорённости о поставках в течение трёх месяцев, а затем могут начать разбирать самолёты на запчасти, — говорится в сообщении.

Эксперты также отметили, что заменить зарубежные судна российскими в ближайшее время не получится. В материале подчёркивается, что у «Аэрофлота» не так много альтернативных вариантов, но даже они не смогут в полной мере закрыть потребности компании.

Кроме того, собеседники Bloomberg считают, что авиаперевозчику стоит оставить амбициозные планы по завоеванию международного рынка. Из-за санкций, которые были введены против «Аэрофлота» в марте, компания сократила зарубежную маршрутную сеть с 56 до 13 конечных точек, что привело к снижению пассажиропотока. Эксперты предрекают авиаперевозчику работу исключительно на внутреннем рынке России.

Ранее стало известно, что SkyTeam временно приостановил членство «Аэрофлота». Воздействие этого шага на клиентов будет ограниченным, подчеркнули в альянсе.