Российские производители детских колясок пожаловались на нелегальный импорт со стороны китайских и европейских компаний. Также, по их словам, чиновники в регионах, зная о проблеме, бездействуют, рассказали представители бизнеса NEWS.ru.

Председатель Консорциума лёгкой промышленности Курска и гендиректор ГК «ДариМир» Владимир Шалагинов сообщил о нежелании надзорно-контролирующих органов вести борьбу с несертифицированными товарами в регионах.

Есть магазины, которые реализуют незадекларированную китайскую продукцию по низким ценам. Они занимают в торговых центрах по 1-1,5 тысячи кв. м. Но Роспотребнадзор к ним не ходит, МВД не трогает. Онлайн-касс у них нет, маркировать товары они не собираются. Как можно при этом говорить о честной конкуренции между отечественными производителями и КНР? Владимир Шалагинов гендиректор ГК «ДариМир» гендиректор ГК «ДариМир»

Шалагинов рассказал, что на протяжении двух последних лет пишет письма по данной проблеме в Роспотребнадзор, МВД, бизнес-омбудсмену, в профильные комитеты и департаменты Министерства промышленности и торговли. Как правило, чиновники в ответ лишь благодарят за активную общественную позицию. А в промышленном ведомстве объяснили, что нелегальный ввоз имеет не федеральное, а региональное значение. Шалагинов с таким вердиктом не согласился и заявил, что поставки несертифицированной продукции ведутся в торговые центры во многих регионах РФ. По его словам, с данной проблемой бизнес не справится без поддержки правительства.

Гендиректор АО ПКП «Апекс» Виктор Французов считает, что расходы на испытания для получения сертификата для детских колясок от аккредитованных лабораторий очень высоки. Кроме того, производитель подчеркнул, что российские компании сегодня оказываются в неравных условиях с иностранными конкурентами.

После сертификации отечественного производителя начинает «доставать» инспекционный контроль, а польским компаниям наши оптовики делают сертификат, по которому они поставляют в Россию 20 моделей, используя один документ. А нас заставляют каждую колясочку сертифицировать, когда мы что-то загнём в другую сторону или пошьём по-другому. Обидно. Импорт завозят в РФ под 10% НДС, а мы везём в страну комплектующие под 20% НДС плюс оплата таможенной пошлины. Виктор Французов гендиректор АО ПКП «Апекс» гендиректор АО ПКП «Апекс»

Товары из КНР могут поступать в РФ через те же AliExpress или «Авито», которые контрольно-надзорные органы практически не отслеживают. Многие иностранные компании используют эти инструменты как лазейку на российском рынке. По оценкам директора по стратегическому развитию Инновационного научно-производственного центра текстильной и лёгкой промышленности (ИНПЦ ТЛП) Константина Бандорина, в год РФ принимает 380 млн посылок частным лицам. Эксперт признаёт, что электронная торговля в стране не урегулирована. Он отметил, что такие товары нужно сертифицировать по общим правилам.

Огромное количество моделей колясок из Китая, зарегистрированных на один документ, не выдержат требований инспекционного контроля, заявила замруководителя Роскачества Елена Саратцева. А если надзорные органы оформляют соответствующий сертификат — это нарушение закона, убеждена она. Саратцева также сообщила, что часто чиновники бездействуют в том числе благодаря пассивной позиции бизнеса, который не обращается ни в Роскачество, ни в Росстандарт, ни в иные организации.